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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Премьер Украины рассчитывает на Азербайджан

14:19 2422

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на расширение участия Азербайджана в восстановлении ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно энергетической. Шмыгаль направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову ответное письмо, в котором выразил благодарность за поздравления по случаю Дня Независимости Украины.

Шмыгаль отметил, что Киев высоко ценит гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

Премьер-министр Украины в своем письме также пожелал мира и процветания азербайджанскому народу.

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