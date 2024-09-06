Премьер Украины рассчитывает на Азербайджан

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на расширение участия Азербайджана в восстановлении ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно энергетической. Шмыгаль направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову ответное письмо, в котором выразил благодарность за поздравления по случаю Дня Независимости Украины.

Шмыгаль отметил, что Киев высоко ценит гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

Премьер-министр Украины в своем письме также пожелал мира и процветания азербайджанскому народу.