Премьер Украины рассчитывает на Азербайджан
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на расширение участия Азербайджана в восстановлении ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно энергетической. Шмыгаль направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову ответное письмо, в котором выразил благодарность за поздравления по случаю Дня Независимости Украины.
Шмыгаль отметил, что Киев высоко ценит гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.
Премьер-министр Украины в своем письме также пожелал мира и процветания азербайджанскому народу.