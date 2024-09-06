Китайцы в восторге от внешности Путина

Жителей Китая восхитил внешний вид президента России Владимира Путина во время его визита в Монголию, пишет китайское издание Sohu.

Китайцы, комментируя материал издания, отметили, что для своих лет российский лидер выглядит потрясающе – моложе азиатских и европейских политиков. По их мнению, у Путина отличная фигура, и он не похож на своих сверстников.

Авторы публикации также обратили внимание на организацию встречи Путина в Улан-Баторе. Так, вдоль трапа самолета была расстелена красная ковровая дорожка, а по сторонам стоял почетный караул. В аэропорту президента РФ встретил глава МИД Монголии.