Birbank Biznes представляет новые решения в операциях по таможенному декларированию грузов

Birbank Biznes внедрил важные нововведения в направлении оптимизации зарубежных переводных операций. Теперь клиенты смогут совершать оплату услуг и приобретенных товаров еще более удобнее и быстрее. Таким образом, для удобства клиентов упрощен процесс оплаты авансовых и грузовых таможенных деклараций (ГТД), которые являются частью импортно-экспортных операций.

Одним из нововведений является возможность для клиентов создать таможенный авансовый код прямо на платформе Birbank Biznes, не переходя на страницу Государственного таможенного комитета. Следует отметить, что данная услуга является новой в нашей стране и была реализована Birbank Biznes-ом. Кроме того, клиенты смогут получать информацию о таможенном авансовом коде, автоматически заполняя его. Это сводит к минимуму необходимость ручного ввода данных и полностью исключает возможность ошибок.

Новая система переводов предоставляет клиентам быстрый и удобный доступ к информации о договоре, общей стоимости ГТД и данным о другой стороне путем добавления номера деклараций. Эта функция помогает клиентам легче получать текущую информацию о ГТД, которые они хотят оплатить, и поддерживает автоматизацию процесса оплаты.

В то же время в разделе импорта-экспорта клиенты могут отслеживать авансовую и соответствующую информацию ГТД и статусы платежей. Также следует отметить, что информация об авансовых платежах, созданная в системе ГТK, автоматически предоставляется клиенту и обеспечивается полное удаленное управление платежами.

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