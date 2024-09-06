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В Иране всё кипит против России

Украина получит почти 80 танков

15:00 1921

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

"Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем году", - сказал Писториус журналистам в кулуарах заседания контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Его слова приводит агентство DPA. Стоимость установок оценивается в 150 млн евро.

Кроме того, по словам Писториуса, ФРГ и другие европейские партнеры хотят как можно быстрее передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5.

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