Стрелкова отправили на войну

Бывшему лидеру сепаратистов Донбасса Игорю Стрелкову-Гиркину якобы заменили лишение свободы на отправку на фронт, утверждают российские телеграм-каналы.

Источники отмечают, что адвокатам Стрелкова удалось добиться разрешения профильных ведомств и отправить заключенного на войну.

В январе 2024 года Гиркин получил четыре года колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание Гиркин отбывает в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области.