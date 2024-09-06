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В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Стрелкова отправили на войну

15:16 2755

Бывшему лидеру сепаратистов Донбасса Игорю Стрелкову-Гиркину якобы заменили лишение свободы на отправку на фронт, утверждают российские телеграм-каналы.

Источники отмечают, что адвокатам Стрелкова удалось добиться разрешения профильных ведомств и отправить заключенного на войну.

В январе 2024 года Гиркин получил четыре года колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание Гиркин отбывает в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области.

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