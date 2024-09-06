USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

В Иране всё кипит против России

наш обзор
Отдел информации
15:23 3638

Иранские политические круги считают, что возвращение России к теме «Зангезурского коридора» направлено на саботаж курса нового избранного президента Масуда Пезешкиана по достижению соглашения с Западом. Оппозиционное издание Iran International ссылается на мнения иранских политиков и экспертов по этому вопросу.

Один из них, бывший председатель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Хешматолла Фалахатпишех, заявил в четверг в соцсети X, что стремление России создать «Зангезурский коридор» является «упреждающим шагом» для давления на Иран. По словам Фалахатпишеха, это направлено на то, чтобы удержать правительство Пезешкиана от открытия «каналов связи» с Вашингтоном.

По словам иранского политика, несмотря на провал пророссийской и прокитайской политики Ирана, ключевым посланием недавних президентских выборов стал призыв к деэскалации отношений с Западом и отходу от зависимости от восточных держав.

Иранский истеблишмент пошел на Россию из-за «Зангезурского коридора»

Аналогичным образом иранская журналистка Марьям Салари утверждает, что игнорирование Москвой возражений Тегерана относительно «Зангезурского коридора» следует рассматривать в контексте избрания Масуда Пезешкиана и его акцента на переговорах с Западом с целью отмены санкций США.

«Внешняя политика Раиси, ориентированная на Восток, успокоила Путина в отношении позиции Ирана, но кандидатура Пезешкиана и его обещание отдать приоритет переговорам с Западом для снятия санкций расстроили региональные планы России», — написала Салари на X.

Как отмечает İran İnternational, длительная задержка Россией подписания 20-летнего всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с Ираном, несмотря на поддержку, которую Тегеран оказал Москве в агрессии против Украины, все больше разочаровывает исламскую республику. Эта нерешительность Москвы вызвала раздражение в Тегеране, особенно с учетом значительной помощи, предложенной Ираном.

«Россию никогда не волновали интересы Ирана... Этот коридор блокирует доступ Ирана в Европу через Армению», - написал в четверг в Twitter бывший депутат-консерватор Али Мотахари и призвал правительство Масуда Пезешкиана проявить «проницательность» в отношении создания «Зангезурского коридора».

Внешняя политика Раиси, ориентированная на Восток, успокоила Путина в отношении позиции Ирана, но кандидатура Пезешкиана и его обещание отдать приоритет переговорам с Западом для снятия санкций расстроили региональные планы России

Напомним, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку о том, что Россия саботировала трехсторонние соглашения об открытии транспортных коммуникаций между Арменией и Нахчываном, а затем заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что открытие коридора остается приоритетом для Москвы, вызвала всеобщий ропот в правительственных коридорах Тегерана.

Посол России в Тегеране Алексей Дедов был вызван в МИД Ирана, где ему выразили протест по поводу позиции Кремля. Также посол Ирана в Москве посетил МИД России, чтобы донести недовольство Тегерана. После этого официальное СМИ КСИР, Tasnim, опубликовало статью в очень жестком тоне, предупреждающую Россию о возможном начале нового опасного конфликта в регионе из-за попыток открыть «Зангезурский коридор».

Iran International пишет, что недовольство Россией в Тегеране не ограничивается только этими событиями.

В редакционной статье в четверг под названием «Геополитический переворот России против Ирана» реформистская ежедневная газета Arman-e Emrooz раскритиковала реакцию МИД на настойчивые требования России о создании коридора.

«Реакция МИД не была достаточно решительной и сдерживающей, несмотря на непоправимый ущерб, нанесенный позицией России, которая фактически приводит к геополитическому удушению Ирана на его северных границах», — заявил Арман-э Эмруз.

В Иране бушуют антироссийские настроения

Иранский журналист Мохаммад Парси посетовал в соцсети Х, что исламская республика по-прежнему считает Россию «другом и стратегическим союзником», хотя Москва встала на сторону Саддама Хусейна в его войне против Ирана, стояла рядом с Соединенными Штатами, когда Совет Безопасности ООН принимал резолюции против Ирана, поддерживала европейские санкции и поддерживает требование Азербайджана относительно Зангезура. «Что это значит?» - задался вопросом он.

«Иллюзии и проблемы России не должны отвлекать нашу страну от ее собственных национальных интересов», — написал в той же соцсети другой иранский журналист Хади Мохаммади.

Пока комментаторы и эксперты в Тегеране критиковали политику России на этой неделе, министр иностранных дел Аббас Арагчи опубликовал в четверг пост в соцсети X, в котором заявил: «Региональный мир, безопасность и стабильность - не просто предпочтение, а опора нашей национальной безопасности. Любая угроза с Севера, Юга, Востока или Запада территориальной целостности наших соседей или перекройка границ абсолютно неприемлемы и являются красной линией для Ирана».

Собчак в Баку
Собчак в Баку видео
17:14 108
Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле
Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле
16:42 1072
Алиев назвал условия снятия запрета
Алиев назвал условия снятия запрета
16:20 2261
Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина
Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина
16:13 2152
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
15:23 3639
Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе
Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе
12:41 5984
Один из руководителей военной разведки США в Баку
Один из руководителей военной разведки США в Баку фото
13:26 4380
Не суди, и Али Инсановым станешь
Не суди, и Али Инсановым станешь
15:33 2001
«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке
«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке видео
11:23 6182
Китайцы в восторге от внешности Путина
Китайцы в восторге от внешности Путина
14:37 3194
Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»
Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»
13:32 3338

ЭТО ВАЖНО

Собчак в Баку
Собчак в Баку видео
17:14 108
Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле
Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле
16:42 1072
Алиев назвал условия снятия запрета
Алиев назвал условия снятия запрета
16:20 2261
Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина
Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина
16:13 2152
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
15:23 3639
Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе
Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе
12:41 5984
Один из руководителей военной разведки США в Баку
Один из руководителей военной разведки США в Баку фото
13:26 4380
Не суди, и Али Инсановым станешь
Не суди, и Али Инсановым станешь
15:33 2001
«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке
«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке видео
11:23 6182
Китайцы в восторге от внешности Путина
Китайцы в восторге от внешности Путина
14:37 3194
Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»
Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»
13:32 3338
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться