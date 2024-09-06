В Иране всё кипит против России

Иранские политические круги считают, что возвращение России к теме «Зангезурского коридора» направлено на саботаж курса нового избранного президента Масуда Пезешкиана по достижению соглашения с Западом. Оппозиционное издание Iran International ссылается на мнения иранских политиков и экспертов по этому вопросу. Один из них, бывший председатель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Хешматолла Фалахатпишех, заявил в четверг в соцсети X, что стремление России создать «Зангезурский коридор» является «упреждающим шагом» для давления на Иран. По словам Фалахатпишеха, это направлено на то, чтобы удержать правительство Пезешкиана от открытия «каналов связи» с Вашингтоном. По словам иранского политика, несмотря на провал пророссийской и прокитайской политики Ирана, ключевым посланием недавних президентских выборов стал призыв к деэскалации отношений с Западом и отходу от зависимости от восточных держав.

Аналогичным образом иранская журналистка Марьям Салари утверждает, что игнорирование Москвой возражений Тегерана относительно «Зангезурского коридора» следует рассматривать в контексте избрания Масуда Пезешкиана и его акцента на переговорах с Западом с целью отмены санкций США. «Внешняя политика Раиси, ориентированная на Восток, успокоила Путина в отношении позиции Ирана, но кандидатура Пезешкиана и его обещание отдать приоритет переговорам с Западом для снятия санкций расстроили региональные планы России», — написала Салари на X. Как отмечает İran İnternational, длительная задержка Россией подписания 20-летнего всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с Ираном, несмотря на поддержку, которую Тегеран оказал Москве в агрессии против Украины, все больше разочаровывает исламскую республику. Эта нерешительность Москвы вызвала раздражение в Тегеране, особенно с учетом значительной помощи, предложенной Ираном. «Россию никогда не волновали интересы Ирана... Этот коридор блокирует доступ Ирана в Европу через Армению», - написал в четверг в Twitter бывший депутат-консерватор Али Мотахари и призвал правительство Масуда Пезешкиана проявить «проницательность» в отношении создания «Зангезурского коридора».

Напомним, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку о том, что Россия саботировала трехсторонние соглашения об открытии транспортных коммуникаций между Арменией и Нахчываном, а затем заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что открытие коридора остается приоритетом для Москвы, вызвала всеобщий ропот в правительственных коридорах Тегерана. Посол России в Тегеране Алексей Дедов был вызван в МИД Ирана, где ему выразили протест по поводу позиции Кремля. Также посол Ирана в Москве посетил МИД России, чтобы донести недовольство Тегерана. После этого официальное СМИ КСИР, Tasnim, опубликовало статью в очень жестком тоне, предупреждающую Россию о возможном начале нового опасного конфликта в регионе из-за попыток открыть «Зангезурский коридор». Iran International пишет, что недовольство Россией в Тегеране не ограничивается только этими событиями. В редакционной статье в четверг под названием «Геополитический переворот России против Ирана» реформистская ежедневная газета Arman-e Emrooz раскритиковала реакцию МИД на настойчивые требования России о создании коридора. «Реакция МИД не была достаточно решительной и сдерживающей, несмотря на непоправимый ущерб, нанесенный позицией России, которая фактически приводит к геополитическому удушению Ирана на его северных границах», — заявил Арман-э Эмруз.