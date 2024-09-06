Не суди, и Али Инсановым станешь

В Бинагадинском районном суде Баку прошло судебное заседание по ходатайству о снятии судимости с бывшего министра здравоохранения, председателя партии "Хагг Адалят" Али Инсанова.

Как сообщает haqqin.az, суд удовлетворил ходатайство и снял судимость с Инсанова.

Отметим, что Али Инсанов был арестован 20 октября 2005 года по обвинениям в попытке насильственного захвата власти и подготовке массовых беспорядков. Позднее ему также были предъявлены обвинения в совершении должностных и экономических преступлений.

Решением суда Инсанов был приговорен к 11 годам лишения свободы. Инсанов в марте 2019 года вышел на свободу на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева об амнистии.