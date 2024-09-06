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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»

16:00 3044

Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио, не исключил возможность участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

«Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне. Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», - сказал президент.

Он отметил, что Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. «Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы», - добавил глава государства.

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