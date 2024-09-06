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В Иране всё кипит против России

Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина

16:13 2158

Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы, которая поддерживает ордер Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина. Документ опубликован на сайте СЕ.

Согласно заявлению пресс-службы объединения, в декларации указаны принципы для решения важнейших вопросов правосудия, связанных с конфликтом в Украине. Министры юстиции стран-участниц СЕ и государств-наблюдателей приняли документ на встрече под председательством Литвы. Перечисленные в нем принципы носят рекомендательный характер.

Помимо Армении и Грузии, декларацию поддержали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Молдова, а также США, Канада, Германия, Франция, Великобритания и ряд других стран. При этом от поддержки документа воздержались Азербайджан, Турция, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия и Сербия.

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