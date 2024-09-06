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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Немцы и израильтяне обсудили борьбу с Ираном

16:39 277

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац принял в Иерусалиме коллегу из Германии Анналену Бербок. Они обсудили вопросы противодействия Ирану и борьбы с терроризмом, сообщила по итогам встречи пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля.

По завершении встречи Кац проинформировал, что в разговоре с Бербок он "представил ей заявленные намерения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вооружить террористов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) так, как иранский режим вооружил Газу".

"Истоки терроризма находятся в Иране, и он угрожает не только Израилю, но и Европе и всему миру. Израиль не откажется от своей безопасности. В мире нет другой стороны, которая хотела бы соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращения огня больше, чем Израиль, и, как ясно дали понять США, именно ХАМАС является препятствием на пути к соглашению. Израиль решительно отреагирует на преступную казнь шестерых невинных людей, похищенных ХАМАС", - сказал глава МИД Израиля.

Кроме того, Кац поблагодарил Бербок "за активность германских силовых структур по пресечению попытки теракта в Мюнхене". 5 сентября в этом городе мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, инцидент произошел возле здания израильского генконсульства. Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и позже умер от полученных ранений. Никто из стражей порядка не пострадал.

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