Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле

3 сентября в Стамбуле в результате совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (МİТ) и жандармерии был арестован Роберт Велгье, владелец компании Omega Pro, который осуществил крупнейшее криптовалютное мошенничество в мире, заработав четыре миллиарда долларов. Генеральный директор компании, находящейся в Дубае, Андреас Сакач был задержан в июле этого года в стамбульском районе Бейкоз за использование поддельного удостоверения личности.

Согласно информации, компания Omega Pro, предлагающая пользователям возможность заработка на криптовалютах под обещание высокой прибыли, привлекла около трех миллионов человек в таких странах, как Колумбия, Мексика, Никарагуа, Аргентина, Чили, Гонконг, Сингапур, Великобритания, Франция, Бельгия, Нигерия, Конго, и др.

Пользователи приложения, начавшие инвестировать деньги, получив прибыль, со временем увеличивали суммы вложений. Однако, не сумев впоследствии вернуть свои средства, пострадавшие подали иски против компании. В Турции, где также пострадали граждане, прокуратура района Бейкоз начала расследование в июле.

В ходе расследования стамбульская жандармерия установила, что компания с центром в Дубае не была зарегистрирована в Совете по рынкам капитала (SPK) и на платформе криптовалютной торговли. Как оказалось, шведский гражданин Андреас Сакач, директор компании, сменил имя на Эмре Авджи после приезда в Турцию. В июле он был задержан и отправлен в тюрьму Малтепе.

После этого голландский директор компании Роберт Велгье приехал в Стамбул, чтобы найти способ освободить директора из-под стражи. 26 августа он прибыл в Турцию и зарегистрировался в трех разных отелях в районах Левент и Маслак. Наконец, 29 августа Роберт Велгье, посетивший тюрьму Малтепе вместе с депутатом, попал в поле зрения жандармерии. В результате 3 сентября была проведена совместная операция стамбульской жандармерии и МİТ, в ходе которой Роберта Велгье арестовали.

На допросе он заявил, что является одним из управляющих Omega Pro, но ушел из компании в 2019 году. Однако было установлено, что он организовал видеоконференции и проводил онлайн-сессии, рекламируя систему Omega Pro и направляя инвесторов на нее вместе с технической командой и Андреасом Сакачем. Роберт Велгье, заработавший четыре миллиарда долларов мошенническим путем, был арестован.

Андреас Сакач и Роберт Велгье утверждали, что инвесторы будут торговать их средствами и получать ежедневные дивиденды. Omega Pro предлагала инвестиционные пакеты на суммы от 100 до 50 тысяч долларов, утверждая, что их алгоритм обеспечит высокую прибыль на международных рынках.

Компания обещала жертвам увеличения их средств в 10 раз и 300% прибыли за 16 месяцев. Людям, привлекающим новых инвесторов, предлагались подарки и более высокие ставки доходности. Omega Pro прекратила выплаты в 2022 году и полностью закрылась в 2023 году. В результате выяснилось, что пострадало три миллиона инвесторов. После этого директор компании и другие руководящие лица залегли на дно.