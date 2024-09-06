USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле

16:42 1086

3 сентября в Стамбуле в результате совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (МİТ) и жандармерии был арестован Роберт Велгье, владелец компании Omega Pro, который осуществил крупнейшее криптовалютное мошенничество в мире, заработав четыре миллиарда долларов. Генеральный директор компании, находящейся в Дубае, Андреас Сакач был задержан в июле этого года в стамбульском районе Бейкоз за использование поддельного удостоверения личности.

Роберт Велгье

Согласно информации, компания Omega Pro, предлагающая пользователям возможность заработка на криптовалютах под обещание высокой прибыли, привлекла около трех миллионов человек в таких странах, как Колумбия, Мексика, Никарагуа, Аргентина, Чили, Гонконг, Сингапур, Великобритания, Франция, Бельгия, Нигерия, Конго, и др.

Пользователи приложения, начавшие инвестировать деньги, получив прибыль, со временем увеличивали суммы вложений. Однако, не сумев впоследствии вернуть свои средства, пострадавшие подали иски против компании. В Турции, где также пострадали граждане, прокуратура района Бейкоз начала расследование в июле.

В ходе расследования стамбульская жандармерия установила, что компания с центром в Дубае не была зарегистрирована в Совете по рынкам капитала (SPK) и на платформе криптовалютной торговли. Как оказалось, шведский гражданин Андреас Сакач, директор компании, сменил имя на Эмре Авджи после приезда в Турцию. В июле он был задержан и отправлен в тюрьму Малтепе.

После этого голландский директор компании Роберт Велгье приехал в Стамбул, чтобы найти способ освободить директора из-под стражи. 26 августа он прибыл в Турцию и зарегистрировался в трех разных отелях в районах Левент и Маслак. Наконец, 29 августа Роберт Велгье, посетивший тюрьму Малтепе вместе с депутатом, попал в поле зрения жандармерии. В результате 3 сентября была проведена совместная операция стамбульской жандармерии и МİТ, в ходе которой Роберта Велгье арестовали.

На допросе он заявил, что является одним из управляющих Omega Pro, но ушел из компании в 2019 году. Однако было установлено, что он организовал видеоконференции и проводил онлайн-сессии, рекламируя систему Omega Pro и направляя инвесторов на нее вместе с технической командой и Андреасом Сакачем. Роберт Велгье, заработавший четыре миллиарда долларов мошенническим путем, был арестован.

Андреас Сакач и Роберт Велгье утверждали, что инвесторы будут торговать их средствами и получать ежедневные дивиденды. Omega Pro предлагала инвестиционные пакеты на суммы от 100 до 50 тысяч долларов, утверждая, что их алгоритм обеспечит высокую прибыль на международных рынках.

Компания обещала жертвам увеличения их средств в 10 раз и 300% прибыли за 16 месяцев. Людям, привлекающим новых инвесторов, предлагались подарки и более высокие ставки доходности. Omega Pro прекратила выплаты в 2022 году и полностью закрылась в 2023 году. В результате выяснилось, что пострадало три миллиона инвесторов. После этого директор компании и другие руководящие лица залегли на дно.

Собчак в Баку
Собчак в Баку видео
17:14 151
Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле
Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле
16:42 1087
Алиев назвал условия снятия запрета
Алиев назвал условия снятия запрета
16:20 2288
Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина
Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина
16:13 2174
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
15:23 3662
Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе
Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе
12:41 5991
Один из руководителей военной разведки США в Баку
Один из руководителей военной разведки США в Баку фото
13:26 4388
Не суди, и Али Инсановым станешь
Не суди, и Али Инсановым станешь
15:33 2009
«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке
«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке видео
11:23 6189
Китайцы в восторге от внешности Путина
Китайцы в восторге от внешности Путина
14:37 3205
Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»
Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»
13:32 3344

ЭТО ВАЖНО

Собчак в Баку
Собчак в Баку видео
17:14 151
Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле
Крупнейший криптовалютный мошенник арестован в Стамбуле
16:42 1087
Алиев назвал условия снятия запрета
Алиев назвал условия снятия запрета
16:20 2288
Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина
Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина
16:13 2174
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
15:23 3662
Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе
Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе
12:41 5991
Один из руководителей военной разведки США в Баку
Один из руководителей военной разведки США в Баку фото
13:26 4388
Не суди, и Али Инсановым станешь
Не суди, и Али Инсановым станешь
15:33 2009
«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке
«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке видео
11:23 6189
Китайцы в восторге от внешности Путина
Китайцы в восторге от внешности Путина
14:37 3205
Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»
Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»
13:32 3344
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться