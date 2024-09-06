Кристине Махламян попыталась сжечь себя у Генпрокуратуры

Жительница Араратской области Кристине Махламян 6 сентября попыталась совершить акт самосожжения перед зданием Генеральной прокуратуры, но полиция помешала ей это сделать. Об этом сообщают армянские СМИ.

Женщина рассказала сайту Oragir.News, что «их родственник обманным путем и используя связи с властями приватизировал принадлежащий им дом, а когда она заговорила об этом, те обратились в суд, начали пугать и пытать».