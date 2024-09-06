Орбан хочет посадить Путина с Зеленским за один стол

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил для завершения войны России против Украины организовать встречу президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Об этом Орбан заявил на экономическом форуме в итальянском городе Черноббио, сообщает Politico.

По словам Орбана, у него хорошие отношения и с украинским президентом.