Нидерланды передадут Украине ракеты класса «воздух-воздух»

Нидерланды передают Украине оборудование для технического обслуживания и ракеты класса "воздух-воздух" к многоцелевым истребителям F-16.

Как сообщает УНИАН, об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он не сообщил деталей о количестве и типах оборудования, а также не назвал сроки. Страна хочет доставить помощь как можно скорее.

"Воздушные суда F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях для обслуживания, иначе они не будут летать. Нидерланды поставят принадлежности на сумму 80 миллионов евро. Кроме большого количества запасных частей, средства включают генераторы, малые транспортные средства, важные материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и лестничные пролеты. Благодаря ракетам "воздух-воздух" Украина может сбивать вражеские самолеты", - подчеркнул Брекельманс.