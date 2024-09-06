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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Американцы готовят специальный VPN, чтобы прорвать интернет-цензуру в России

18:53 672

Спрос на инструменты борьбы с интернет-цензурой в России и других странах растет так быстро, что американским властям требуется содействие ведущих технологических компаний. На встрече с Amazon, Google, Microsoft и Cloudflare представители Белого дома попросили увеличить пропускную способность для финансируемых американскими властями VPN, сообщает Reuters.

Виртуальные частные сети (VPN) стали одним из главных средств обхода блокировок и получают все большее распространение в России, Иране, Мьянме и других странах, ограничивающих распространение информации в интернете. США стараются помогать их жителям. Если с 2019 по 2022 гг. финансирование работы VPN и ряда других цифровых инструментов американским государственным Фондом открытых технологий (OTF) выросло с $5 млн до почти $9 млн, то в 2024 г. уже превысило $30 млн.

OTF специально поддерживает VPN, предназначенные для работы в государствах, ограничивающих доступ к интернету. США значительно увеличили финансирование поддерживаемых фондом VPN после российского вторжения в Украину в феврале 2022 г. В 2023 и 2024 гг. Госдепартамент США дополнительно перечислил в бюджет OTF на эти цели $4,5 млн и $13,2 млн соответственно.

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