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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

SOCAR подписала стратегическое соглашение с американским гигантом

18:57 1376

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и одна из крупнейших в мире и США нефтесервисных компаний Halliburton договорились о совместных исследованиях для переоценки остаточного углеводородного потенциала мелководной части азербайджанского месторождения "Гюнешли".

Об этом сообщает SOCAR.

"Целью документа является проведение современных исследований для переоценки остаточного углеводородного потенциала месторождения "Гюнешли" и уточнения зон остаточной нефти”, отмечено в сообщении.

Соглашение подписали генеральный директор ПО "Азнефть" компании SOCAR Али Гурбанов и вице-президент Halliburton по Каспийскому региону Грэм Тейлор.

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