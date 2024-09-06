SOCAR подписала стратегическое соглашение с американским гигантом

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и одна из крупнейших в мире и США нефтесервисных компаний Halliburton договорились о совместных исследованиях для переоценки остаточного углеводородного потенциала мелководной части азербайджанского месторождения "Гюнешли".

Об этом сообщает SOCAR.

"Целью документа является проведение современных исследований для переоценки остаточного углеводородного потенциала месторождения "Гюнешли" и уточнения зон остаточной нефти”, отмечено в сообщении.

Соглашение подписали генеральный директор ПО "Азнефть" компании SOCAR Али Гурбанов и вице-президент Halliburton по Каспийскому региону Грэм Тейлор.