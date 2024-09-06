А Китай заглянул в Нефтяной фонд Азербайджана
19:04 1069
Делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Исрафилом Мамедовым находится с рабочим визитом в Китае.
В ходе встречи с председателем Китайской инвестиционной корпорации (КИК) Пэн Чуном были обсуждены возможности расширения сотрудничества между ГНФАР и КИК, выражена взаимная заинтересованность в сотрудничестве.
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