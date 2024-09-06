Новые и новые боеприпасы из США в Украину

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $250 млн, в него вошли боеприпасы. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", - отмечается в документе. Пакет "оценивается в $250 млн". В него вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.