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В Иране всё кипит против России

Повара из исламских стран в Шуше: ни водки, ни свинины

19:12 1033

6 сентября в городе Шуша состоялся Международный день гастрономии, организованный Государственным агентством по туризму, управлением Государственного заповедника города Шуша и Национальным кулинарным центром.

В мероприятии наряду с представителями кулинарной сферы Азербайджана приняли участие гости из таких стран, как Турция, Узбекистан, Пакистан, Саудовская Аравия и Иран.

На прошедшем в рамках мероприятия «круглом столе» состоялись презентации, произошел обмен опытом между представителями стран, специализирующихся на халяльной пище, обсуждение роли ислама в культуре гастрономии, а также перспективы развития в этом направлении.

В Международном дне гастрономии приняли участия специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, а также заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова.

В рамках мероприятия на сооруженных под открытом небом палаточных стендах прошла дегустация блюд для ифтара, соответствующих объединенной многонациональной номинации Азербайджана, Ирана, Турции и Узбекистана, включенных в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО «Ифтар и связанные с ним социально-культурные традиции».

Также в рамках мероприятия была организована выставка линз национального туристического бренда, составленных из образцов гастрономического и материально-культурного наследия Карабахского и Восточно-Зенгезурского регионов. Кроме того, посетителям были продемонстрированы включенные в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО рукописи, каллиграфия, религиозные тексты и образцы наследия многовекового декоративного искусства в миниатюрах под названием «Искусство изгнания».

Отметим, что Международный день гастрономии был организован в рамках исполнения плана мероприятий на 2024 год, утвержденного Кабинетом министров Азербайджана в связи с объявлением города Шуша «Культурной столицей исламского мира».

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