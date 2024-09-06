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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Падают цены на продукты

19:17 1570

Мировые цены на продовольствие в августе 2024 года снова снизились. Снижение цен на сахар, мясо и зерновые перевесило рост цен на растительные масла и молочные продукты, сообщает продовольственное агентство ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие ФАО в августе 2024 года составил 120,7 пункта, что незначительно ниже пересмотренного показателя за июль.

Значение индекса цен на зерновые ФАО в августе составило 110,1 пункта, что на 0,5% ниже значения в июле и на 11,9% ниже значения в августе 2023 года. Мировые экспортные цены на пшеницу снизились по сравнению с предыдущим месяцем, что отражает вялый международный спрос и сильную конкуренцию среди экспортеров, особенно со стороны поставок из Черного моря по конкурентоспособным ценам.

Индекс цен на мясо ФАО в августе составил в среднем 119,5 пунктов, что на 0,7% ниже, чем в июле.

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