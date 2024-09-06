Федерация баскетбола отобрала для сборных Азербайджана 93 юных таланта

Руководили процессом тренеры мужской национальной сборной Тахир Бахшиев и Анар Сарыев. В отборе талантливых баскетболистов также активно участвовали главный тренер женской сборной Азербайджана Эврен Алкая, такие специалисты как Полад Гасанов, Анар Гаджиев, Фарид Амиров, Альберто Бланко, Эрхан Токер, Эмин Джафаров, Василий Мчедилашвили и спортивный директор Федерации Тургай Зейтингез.

Всего было просмотрено 243 баскетболиста. По итогам в качестве кандидатов в категории U-12 были отобраны 29 человек, в категории U-14 - 31, в категории U-16 - 33.