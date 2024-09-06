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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Федерация баскетбола отобрала для сборных Азербайджана 93 юных таланта

ФОТО
Отдел спорта
19:19 379

Сегодня тренерский совет Федерации баскетбола Азербайджана просмотрел кандидатов в юношеские сборные страны.

Руководили процессом тренеры мужской национальной сборной Тахир Бахшиев и Анар Сарыев. В отборе талантливых баскетболистов также активно участвовали главный тренер женской сборной Азербайджана Эврен Алкая, такие специалисты как Полад Гасанов, Анар Гаджиев, Фарид Амиров, Альберто Бланко, Эрхан Токер, Эмин Джафаров, Василий Мчедилашвили и спортивный директор Федерации Тургай Зейтингез.

Всего было просмотрено 243 баскетболиста. По итогам в качестве кандидатов в категории U-12 были отобраны 29 человек, в категории U-14 - 31, в категории U-16 - 33.

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