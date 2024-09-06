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В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Канада отправляет Украине боеголовки, пулеметы, пистолеты…

19:25 587

Канада передаст Украине более 80,8 тыс. двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7, в том числе ранее списанных канадскими Вооруженными силами, и 1,3 тыс. боеголовок к ним. Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра.

Кроме того, Оттава передаст Киеву 970 пулеметов и 10,5 тыс. пистолетов, а также детали от списанных канадской армией бронетранспортеров M113 и Coyote LAV.

Отмечается, что партия этой помощи уже готовится к отгрузке и будет доставлена в Украину через Польшу.

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