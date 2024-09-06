Действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к новому покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил сам Фицо.

«У меня травма, но не от того покушения, а от оппозиции и некоторых СМИ из-за того, что они делают», — заявил Фицо.

Премьер добавил, что оппозиция и СМИ создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории, чего Фицо «боится больше всего».