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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Израильская армия готовится к наступлению на Ливан

19:44 438

Армия Израиля наряду с нанесением превентивных ударов по бойцам и инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" ведет активную подготовку к наступательным действиям на северном фронте (на Ливан - haqqin), заявил в пятницу начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Северное командование, используя все возможности ЦАХАЛ, наносит удары по мощностям "Хезболлах" в Ливане, прежде чем они смогут атаковать нас, и в то же время мы готовимся к наступательным действиям на этой арене. Я думаю, что эта комбинация очень ощутимых ударов по "Хезболлах" для снижения угроз жителям на севере, включая Голанские высоты, имеет очень большое значение в комбинации с подготовкой к наступлению, чем мы активно занимаемся", - заявил военачальник, слова которого приводит пресс-служба ЦАХАЛ.

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