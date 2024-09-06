Кому представит свой план победы Зеленский? Заявление министра обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским "План победы Украины", который подготовил Киев. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга по результатам "Рамштайна", передает корреспондент УНН.

"У меня была возможность поговорить с Зеленским. Зеленский отметил свои основные приоритеты во вступительном слове к заседанию "Рамштайн", но относительно "Плана победы" мы это не обсуждали. Президент Зеленский представит свой план президенту Байдену и другим лидерам, когда будет иметь такую возможность", - сказал Остин.