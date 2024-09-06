Министерство юстиции США выдвинуло серьезные обвинения против Димитри Саймса (так пишется его имя), американского политолога, работающего в последние годы комментатором на российском 1–ом телеканале. Ему инкриминируют злостные нарушения санкционного режима США против России и отмывание денег. 76-летний Саймс когда-то был респектабельным политологом в Вашингтоне. В бытность свою Дмитрием Константиновичем Симисом он эмигрировал из СССР в 1973 году и совсем скоро стал в американской столице советником президента Ричарда Никсона. Сногшибательное восхождение, согласитесь.

С 1994 года по 2022 год Саймс возглавлял Center for the National Interest, который располагается на улице К, недалеко от Белого дома. Там по утрам устраивались завтраки с кофе и сэндвичами для американских политологов и журналистов. Те внимали Саймсу, который рассказывал о нелегких отношениях США и других стран НАТО с Россией. Американские журналисты при том обращали внимание, что руководитель центра за столько лет в Америке так и не избавился от тяжелого русского акцента. В 2016 году Саймс был неформальным советником по России Дональда Трампа. Он, в частности, приложил руку к написанию выступления Трампа, в котором тот говорил о сотрудничестве с Владимиром Путиным. Однако позднее имя Саймса фигурировало в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера, который с пристрастием изучал причастность России к вмешательству в американские выборы. Имя как самого Саймса, так и его центра более ста раз упоминалось в этом расследовании.

Трудно сказать, насколько повлияла неудача Трампа на выборах 2020 года на переселение Саймса в Москву. Скорее всего, его привлекли баснословные гонорары, которые российское ТВ готово выплачивать именитым зарубежным комментаторам. По первому контракту Саймсу выплачивалось 67.814 долларов в месяц. Ему также оплачивался номер в отеле в Москве, авиабилеты, предоставлен личный шофер, а также команда из 10 помощников. Всего 1-ый канал выплатил Саймсу 3.59 миллиона долларов, в том числе 1 миллион после того, как американские власти наложили на телеканал экономические санкции в 2022 году. Димитри Саймс после этого и не подумал прекращать свои телекомментарии. Его программа «Большая игра» шла четыре раза по будням в неделю, а также по воскресеньям. Сейчас это стало одним из главных пунктов обвинения - нарушение санкционного режима. А всего таких пунктов три, и каждый из них грозит политологу 20 годами тюрьмы. Обвинения предъявлены и его 56-летней супруге Анастасии Рюриковой-Саймс. Известная художница-символист виновна в том, что закупала многочисленные предметы искусства и антиквариата для российского предпринимателя Александра Удодова, который также находится под санкциями. Предполагалось, что все они будут отправлены в Россию, а до поры до времени находились в доме Саймсов в Вирджинии. Анастасии Рюриковой также предъявлены обвинения по трем статьям, как и мужу, и каждое из них влечет 20 лет заключения.

13 августа агенты ФБР провели обыск в доме супружеской пары и в течение четырех дней «экспроприировали» всю коллекцию. «Они увезли даже мебель, - возмущается Саймс. - Они взяли практически все полотна и иконы. Где они теперь — кто знает?». Обвинения против четы Саймсов были выдвинуты всего день спустя после того, как были наложены санкции на другую российскую телекомпанию – RT. Она обвиняется в том, что израсходовала 10 миллионов долларов на распространение прокремлевской пропаганды через некую фирму из штата Теннесси. Та создавала выгодный для Москвы контент с помощью инфлюэнсеров Дональда Трампа. Сейчас, как считают многие американские СМИ, эти обвинения будут использованы на дебатах между Камалой Харрис и Дональдом Трампом 10 сентября в Филадельфии. Сам Саймс отрицает, что он вел пропаганду на российском телевидении в интересах Владимира Путина. «Допускаю, что все, что я говорил на российском телевидении, могло не нравиться администрации Байдена, - говорит он. - Но я высказывал свое собственное мнение, что, как я полагаю, не является преступлением». Но у министерств юстиции США другое мнение. «Ответчики нарушали санкции, которые были наложены на Россию в ответ на ее агрессию против Украины, - говорится в заявлении прокурора Мэттью Грейвса. – Эти нарушения, учитывая глубокое погружение Димитри Саймса в национальные дела США, угрожают безопасности страны». Кстати, сам Димитри позволил себе крайне любопытную ремарку по поводу пропагандистского вмешательства России в выборы в США. Он сказал, что, по его данным, в Кремле было принято решение на самом высоком уровне в этом году не вмешиваться в гонку между Трампом и Харрис. Такое ощущение, что в этой дискуссии за зубчатыми башнями принял участие и сам телекомментатор 1 канала - такое вполне можно допустить.