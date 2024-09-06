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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

В Москве заявили: 2 миллиона дронов против России с помощью Китая

20:17 627

Общий объем поставок FPV-дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может составить до 2 млн в течение 2024 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Центра беспилотных компетенций с позывным "Барс" в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница-2024".

"ВСУ сформировали ударные роты, для которых были собраны самые результативные операторы беспилотников. На сегодняшний день эти роты становятся основой украинских сил беспилотных систем. На снабжение этих сил в этом году был поставлен 1 млн FPV-дронов. Если все пойдет такими темпами, то к концу 2024 года эта цифра составит 2 млн ударных дронов", - заявил представитель организации.

Спикер рассказал также о принципах снабжения группировки войск ВСУ беспилотниками. "Согласно открытой информации, в 2023 году на финансирование украинского проекта "Армия дронов" было направлено около 40 млрд рублей. Средства направлялись на снабжение группировки войск дронами. Сервис дронов был переведен в тыловую зону, чтобы солдаты не занимались ремонтом, что очень правильно. Когда у тебя оператор является также инженером и поисковиком новых технологий, у него не остается времени воевать", - уточнил специалист.

Представитель Центра беспилотных компетенций добавил, что представительство "Армии дронов" базируется в Китае для сбора информации о новых технологиях. "Украина заявляет скорость апробации техники сроком в одну неделю. Я был совсем недавно в Китае, и мне рассказали, что в Гонконге действует представительство "Армии дронов", которое взаимодействует с китайцами и заранее собирает всю информацию о новых технологиях. Они моментально скупают технологии, привозят их на фронт, апробируют и, если видят, что технология приводит к результативным действиям, выкупают ее. Ни для кого не секрет, что 90% китайских производителей FPV-дронов отправляют их в Украину. Они решают свои задачи очень быстро", - рассказал он, добавив, что в "Армию дронов" входят порядка 500 украинских предприятий-разработчиков.

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