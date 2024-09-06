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В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

США выводят войска из Ирака?

20:20 213

Министерство обороны США осведомлено о появившихся в СМИ публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово объявить о каких-либо конкретных шагах, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.

"Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент", — сказал представитель американского военного ведомства.

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