США выводят войска из Ирака?

Министерство обороны США осведомлено о появившихся в СМИ публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово объявить о каких-либо конкретных шагах, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.

"Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент", — сказал представитель американского военного ведомства.