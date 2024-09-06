Министр обороны США не верит в скорое завершение войны в Украине
«Сложно сказать, когда могут состояться переговоры об окончании войны, но Владимир Путин может быстро прекратить войну путем вывода захватнических войск с оккупированной территории Украины».
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24"), которое проходило на авиабазе в Германии.
"С точки зрения того, является ли достижимой победа, или нет, опять же, я считаю, что эта война может быть завершена быстро, если Путин решит вывести свои войска с территорий, которые он оккупировал в Украине. Я говорю, что это было начато Путиным, и только Путин может завершить это очень быстро, если он примет простое и правильное решение - отменить то, что он сделал", - подчеркнул Остин.
Кроме того, говоря о том, возможна ли абсолютная победа на поле боя, министр обороны отметил, что это зависит от того, что подразумевают под такой победой.
"Украина сосредоточена на обороне своей суверенной территории. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им в этом", - отметил Остин.
Глава Пентагона сказал, что победа может определяться от целей в войне, но с самого начала известно, что Путин хотел аннексировать всю Украину, поскольку он не верит, что Украина является настоящей страной.
"Я думаю, что в конце концов, этот конфликт будет решен за столом переговоров, но когда наступит этот момент, сложно предсказать", - отметил Остин.
Он добавил, что США продолжат работать над тем, чтобы помочь Украине быть в лучшей позиции в будущем.