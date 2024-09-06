USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Министр обороны США не верит в скорое завершение войны в Украине

20:32 103

«Сложно сказать, когда могут состояться переговоры об окончании войны, но Владимир Путин может быстро прекратить войну путем вывода захватнических войск с оккупированной территории Украины».

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24"), которое проходило на авиабазе в Германии.

"С точки зрения того, является ли достижимой победа, или нет, опять же, я считаю, что эта война может быть завершена быстро, если Путин решит вывести свои войска с территорий, которые он оккупировал в Украине. Я говорю, что это было начато Путиным, и только Путин может завершить это очень быстро, если он примет простое и правильное решение - отменить то, что он сделал", - подчеркнул Остин.

Важное заявление Остина

Кроме того, говоря о том, возможна ли абсолютная победа на поле боя, министр обороны отметил, что это зависит от того, что подразумевают под такой победой.

"Украина сосредоточена на обороне своей суверенной территории. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им в этом", - отметил Остин.

Глава Пентагона сказал, что победа может определяться от целей в войне, но с самого начала известно, что Путин хотел аннексировать всю Украину, поскольку он не верит, что Украина является настоящей страной.

"Я думаю, что в конце концов, этот конфликт будет решен за столом переговоров, но когда наступит этот момент, сложно предсказать", - отметил Остин.

Он добавил, что США продолжат работать над тем, чтобы помочь Украине быть в лучшей позиции в будущем.

Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами сенсационные факты
17:33 4618
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
15:23 6328
Один из руководителей военной разведки США в Аллее павших за Карабах
Один из руководителей военной разведки США в Аллее павших за Карабах фото, обновлено
18:23 6979
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
18:03 3991
Ильхам Алиев о мире с Арменией: «80% текста согласовано»
Ильхам Алиев о мире с Арменией: «80% текста согласовано»
12:57 4381
Вице-президент ЕС посетит Армению не с пустыми руками
Вице-президент ЕС посетит Армению не с пустыми руками
17:52 1894
Азербайджанскому дзюдо нет равных в Европе и после Олимпиады
Азербайджанскому дзюдо нет равных в Европе и после Олимпиады 4 золота на чемпионате континента; фото
17:48 1791
Россия получит от Ирана два типа баллистических ракет
Россия получит от Ирана два типа баллистических ракет
17:45 1346
Израильские солдаты застрелили турецкую активистку
Израильские солдаты застрелили турецкую активистку фото
17:41 3755
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
16:00 6586
Собчак в Баку
Собчак в Баку видео
17:14 5104

ЭТО ВАЖНО

Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами сенсационные факты
17:33 4618
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
15:23 6328
Один из руководителей военной разведки США в Аллее павших за Карабах
Один из руководителей военной разведки США в Аллее павших за Карабах фото, обновлено
18:23 6979
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
18:03 3991
Ильхам Алиев о мире с Арменией: «80% текста согласовано»
Ильхам Алиев о мире с Арменией: «80% текста согласовано»
12:57 4381
Вице-президент ЕС посетит Армению не с пустыми руками
Вице-президент ЕС посетит Армению не с пустыми руками
17:52 1894
Азербайджанскому дзюдо нет равных в Европе и после Олимпиады
Азербайджанскому дзюдо нет равных в Европе и после Олимпиады 4 золота на чемпионате континента; фото
17:48 1791
Россия получит от Ирана два типа баллистических ракет
Россия получит от Ирана два типа баллистических ракет
17:45 1346
Израильские солдаты застрелили турецкую активистку
Израильские солдаты застрелили турецкую активистку фото
17:41 3755
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
16:00 6586
Собчак в Баку
Собчак в Баку видео
17:14 5104
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться