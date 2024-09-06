Министр обороны США не верит в скорое завершение войны в Украине

«Сложно сказать, когда могут состояться переговоры об окончании войны, но Владимир Путин может быстро прекратить войну путем вывода захватнических войск с оккупированной территории Украины».

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24"), которое проходило на авиабазе в Германии.

"С точки зрения того, является ли достижимой победа, или нет, опять же, я считаю, что эта война может быть завершена быстро, если Путин решит вывести свои войска с территорий, которые он оккупировал в Украине. Я говорю, что это было начато Путиным, и только Путин может завершить это очень быстро, если он примет простое и правильное решение - отменить то, что он сделал", - подчеркнул Остин.