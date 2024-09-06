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В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Украина бомбит Курск

20:36 2996

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы над Курской областью.

Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

"В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы", - написал он.

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