Украина бомбит Курск

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы над Курской областью.

Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

"В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы", - написал он.