Украина бомбит Курск
20:36 2996
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы над Курской областью.
Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы", - написал он.
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