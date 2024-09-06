Трамп заявил, что снимет санкции с России

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах.

"Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай пытается сделать свою валюту доминирующей валютой. Существует так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Я хочу использовать санкции как можно реже", - приводит слова кандидата в президенты США издание New Republic.