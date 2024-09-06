Пашинян по-прежнему отвергает предложение России

«В последнее время активизировались дискуссии о региональных коммуникациях, в этих дискуссиях тоже есть некоторые прочтения. Недавно высокопоставленный чиновник РФ (подразумевает Лаврова – haqqin.az) заявил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что безопасность транспортных коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахичеванью обеспечивает силами пограничных войск Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Хочу сказать, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября такого не написано. Это простой текст, общедоступный, его можно открыть и прочитать. Наоборот, там написано, что РА обеспечивает и гарантирует безопасность связи», - сказал Пашинян.

Как уже сообщалось, заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Армения саботирует соглашение об открытии транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном (так называемый Зангезурский коридор), вызвало в Тегеране и Ереване нескрываемое беспокойство.