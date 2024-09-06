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В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Литва покупает для Украины ракеты-дроны

21:20 712

Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляниця".

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн.

"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця", - заявил он.

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