Литва покупает для Украины ракеты-дроны

Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляниця".

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн.

"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця", - заявил он.