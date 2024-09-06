Литва покупает для Украины ракеты-дроны
21:20 712
Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляниця".
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн.
"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця", - заявил он.
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