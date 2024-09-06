Суд над Трампом перенесли на после выборов
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Cуд в Нью-Йорке перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает телекомпания NBC.
По ее сведениям, судья Хуан Мерчан удовлетворил ходатайство адвокатов кандидата на пост президента США от республиканцев о проведении заседания после президентских выборов, которые намечены на 5 ноября.
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