Запад готов предоставить Еревану «любое оружие»

Как известно, в последние годы Армения либо выделяет из своего скудного бюджета значительные средства, либо берет на себя кредитные обязательства на сотни миллионов долларов для покупки у Индии, Франции и других западных стран различных видов вооружений. Что, естественно, не может не вызывать обеспокоенность в Баку, поскольку всего четыре года назад Армения была страной, удерживавшей под оккупацией двадцать процентов территорий Азербайджана. Но даже разгром Армении в 44-дневной войне, вынудивший ее отступить с захваченных земель, не гарантирует, что эта страна превратилась в миролюбивое государство. В настоящее время между двумя странами ведутся мирные переговоры, стороны значительно приблизились к достижению долгосрочного мира, согласовав, как сегодня в Италии заявил президент Ильхам Алиев, 80 процентов текста будущего соглашения.

Тем не менее, милитаризация Армении продолжает оставаться одним из факторов, осложняющих достижение мира. И у Азербайджана есть небезосновательные подозрения, что на самом деле Ереван использует мирные переговоры, чтобы выиграть время для восстановления своего военного потенциала. Тем более, что Армения открыто декларирует: главной целью закупки вооружений является ее стремление восстановить военный паритет с Азербайджаном. В Ереване утверждают, что достижение этой цели позволит армянской стороне уравновесить позиции на переговорах. Тогда как в Баку уверены, что после достижения паритета переговорная позиция Армении станет еще менее конструктивной. Не говоря уже о том, что усиление военного потенциала и милитаризация Армении способны активизировать в будущем реваншистские силы этой страны, которые, придя к власти, могут вновь предъявить Азербайджану территориальные претензии и начать войну. Именно из-за этих рисков попытки армянских политиков и официальных лиц проводить аналогии между милитаризацией Армении и курсом Азербайджана на укрепление своей обороноспособности воспринимаются официальным Баку, как крайне неудачные и искажающие суть реалий, сложившихся на Южном Кавказе после 44-дневной войны. Помимо политической составляющей нынешней ситуации, возникает и сугубо технический вопрос: а есть ли у Еревана реальные возможности достичь военного паритета с Баку? Миллиарды долларов, потраченных за последние годы Азербайджаном на закупку у Израиля, Пакистана и других партнеров современных и мощных систем вооружений, а также динамичное продолжение этого курса приводят к выводу, что ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе таких шансов у Армении нет.

В то же время, если некоторые западные страны продолжат вооружать Армению на, так сказать, льготных условиях, то, даже не достигнув военного паритета, Армения сможет занять на переговорах с Азербайджаном более уверенную и непримиримую позицию, нежели сейчас. По словам армянского военного аналитика Леонида Нерсисяна, Армения активизировала закупки вооружений, а также подготовку личного состава армии после 2022 года. То есть спустя всего два года после войны. «Важно отметить, что Азербайджан не хочет, чтобы ситуация изменилась, и тратит денег на военные закупки больше, чем Армения, - утверждает эксперт. - Армянский бюджет в 2024 году приблизится к 1,4 миллиарда долларов, а азербайджанский — к 3,7 миллиарда долларов. То есть почти в два раза больше. При том, что и Армения, и Азербайджан приобретают высококачественное оружие и боеприпасы, в основном соответствующие стандартам НАТО. К примеру, артиллерийская система Caesar, которую Армения закупает у Франции (Армения уже получила 36 единиц этой системы – ред.), имеет более высокое качество, нежели образцы, приобретаемые Азербайджаном у Сербии и Словакии. Вместе с тем, израильские системы противовоздушной обороны BARAK MX, за которые Баку заплатил около одного миллиарда долларов, технологически гораздо более продвинуты, чем системы AKASH, которые Армения закупает у Индии». По мнению Нерсисяна, чтобы восстановить военный баланс между Арменией и Азербайджаном, потребуется значительное время. «Некоторые изменения станут заметны только через 3-4 года», - уточнил армянский эксперт.

Тем временем официальные лица в Ереване утверждают, что закупают вооружение не только у Индии и Франции, но также и у ряда стран Запада, среди которых, по данным азербайджанских источников, фигурируют и Соединенные Штаты. Депутат парламента Армен Хачатрян - член правящей фракции «Гражданский договор» и один из близких к Пашиняну политиков, комментируя в июне этого года поставку Францией гаубиц Ceasar, заявил, что ведущие западные страны предлагают Армении и другие виды вооружений. По его словам, сегодня, благодаря активному использованию различных дипломатических инструментов, Армения достигла такого уровня, что ведущие страны Запада «готовы предоставить нам практически любое оружие». «Год-два назад мы и мечтать не могли, что какая-либо западная страна продаст нам даже военные ботинки, - признался Хачатрян. - А теперь они готовы предоставить Армении все, чтобы повысить нашу обороноспособность». Понятно, что и Индия, которая первой раскрыла для Армении свои арсеналы, также готова продать армянам «любое оружие». Напомним, что за последние два года Индия подписала с Арменией оружейные контракты на несколько миллиардов долларов. Как уже сообщалось, в настоящий момент ведутся переговоры о приобретении Арменией баллистических ракет Pralay и гиперзвуковых ракет BrahMos.