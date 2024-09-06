Запад готов предоставить Еревану «любое оружие»
Как известно, в последние годы Армения либо выделяет из своего скудного бюджета значительные средства, либо берет на себя кредитные обязательства на сотни миллионов долларов для покупки у Индии, Франции и других западных стран различных видов вооружений.
Что, естественно, не может не вызывать обеспокоенность в Баку, поскольку всего четыре года назад Армения была страной, удерживавшей под оккупацией двадцать процентов территорий Азербайджана. Но даже разгром Армении в 44-дневной войне, вынудивший ее отступить с захваченных земель, не гарантирует, что эта страна превратилась в миролюбивое государство.
В настоящее время между двумя странами ведутся мирные переговоры, стороны значительно приблизились к достижению долгосрочного мира, согласовав, как сегодня в Италии заявил президент Ильхам Алиев, 80 процентов текста будущего соглашения.
Тем не менее, милитаризация Армении продолжает оставаться одним из факторов, осложняющих достижение мира. И у Азербайджана есть небезосновательные подозрения, что на самом деле Ереван использует мирные переговоры, чтобы выиграть время для восстановления своего военного потенциала. Тем более, что Армения открыто декларирует: главной целью закупки вооружений является ее стремление восстановить военный паритет с Азербайджаном.
В Ереване утверждают, что достижение этой цели позволит армянской стороне уравновесить позиции на переговорах. Тогда как в Баку уверены, что после достижения паритета переговорная позиция Армении станет еще менее конструктивной. Не говоря уже о том, что усиление военного потенциала и милитаризация Армении способны активизировать в будущем реваншистские силы этой страны, которые, придя к власти, могут вновь предъявить Азербайджану территориальные претензии и начать войну.
Именно из-за этих рисков попытки армянских политиков и официальных лиц проводить аналогии между милитаризацией Армении и курсом Азербайджана на укрепление своей обороноспособности воспринимаются официальным Баку, как крайне неудачные и искажающие суть реалий, сложившихся на Южном Кавказе после 44-дневной войны.
Помимо политической составляющей нынешней ситуации, возникает и сугубо технический вопрос: а есть ли у Еревана реальные возможности достичь военного паритета с Баку?
Миллиарды долларов, потраченных за последние годы Азербайджаном на закупку у Израиля, Пакистана и других партнеров современных и мощных систем вооружений, а также динамичное продолжение этого курса приводят к выводу, что ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе таких шансов у Армении нет.
В то же время, если некоторые западные страны продолжат вооружать Армению на, так сказать, льготных условиях, то, даже не достигнув военного паритета, Армения сможет занять на переговорах с Азербайджаном более уверенную и непримиримую позицию, нежели сейчас.
По словам армянского военного аналитика Леонида Нерсисяна, Армения активизировала закупки вооружений, а также подготовку личного состава армии после 2022 года. То есть спустя всего два года после войны.
«Важно отметить, что Азербайджан не хочет, чтобы ситуация изменилась, и тратит денег на военные закупки больше, чем Армения, - утверждает эксперт. - Армянский бюджет в 2024 году приблизится к 1,4 миллиарда долларов, а азербайджанский — к 3,7 миллиарда долларов. То есть почти в два раза больше. При том, что и Армения, и Азербайджан приобретают высококачественное оружие и боеприпасы, в основном соответствующие стандартам НАТО. К примеру, артиллерийская система Caesar, которую Армения закупает у Франции (Армения уже получила 36 единиц этой системы – ред.), имеет более высокое качество, нежели образцы, приобретаемые Азербайджаном у Сербии и Словакии. Вместе с тем, израильские системы противовоздушной обороны BARAK MX, за которые Баку заплатил около одного миллиарда долларов, технологически гораздо более продвинуты, чем системы AKASH, которые Армения закупает у Индии».
По мнению Нерсисяна, чтобы восстановить военный баланс между Арменией и Азербайджаном, потребуется значительное время.
«Некоторые изменения станут заметны только через 3-4 года», - уточнил армянский эксперт.
Тем временем официальные лица в Ереване утверждают, что закупают вооружение не только у Индии и Франции, но также и у ряда стран Запада, среди которых, по данным азербайджанских источников, фигурируют и Соединенные Штаты.
Депутат парламента Армен Хачатрян - член правящей фракции «Гражданский договор» и один из близких к Пашиняну политиков, комментируя в июне этого года поставку Францией гаубиц Ceasar, заявил, что ведущие западные страны предлагают Армении и другие виды вооружений.
По его словам, сегодня, благодаря активному использованию различных дипломатических инструментов, Армения достигла такого уровня, что ведущие страны Запада «готовы предоставить нам практически любое оружие».
«Год-два назад мы и мечтать не могли, что какая-либо западная страна продаст нам даже военные ботинки, - признался Хачатрян. - А теперь они готовы предоставить Армении все, чтобы повысить нашу обороноспособность».
Понятно, что и Индия, которая первой раскрыла для Армении свои арсеналы, также готова продать армянам «любое оружие».
Напомним, что за последние два года Индия подписала с Арменией оружейные контракты на несколько миллиардов долларов. Как уже сообщалось, в настоящий момент ведутся переговоры о приобретении Арменией баллистических ракет Pralay и гиперзвуковых ракет BrahMos.
Польское издание Daily Wrap пишет, что стремление Армении приобрести у Индии ракеты Pralay направлено на сбалансирование ракетных возможностей с Азербайджаном, который имеет на вооружении высокоточные израильские баллистические ракеты LORA с дальностью 280 километров, отлично зарекомендовавшие себя в 44-дневной войне.
Как отмечает польское издание, в сравнении с LORA, индийские Pralay имеют более высокую дальность — до 500 километров, что может позволить Армении в случае нового конфликта наносить удары на большие расстояния.
Вес боеголовок Pralay варьируется от 500 до 1000 килограммов. Они используют инерциальное наведение и запускаются с самоходной платформы. Каждая ракета имеет длину более семи метров и стартовый вес около 5,5 тонны. Речь идет об относительно новом оружии, разработка которого началась в 2015 году, а первые испытания были проведены лишь в 2021 году.
По данным производителя (DRDO), баллистические ракеты Pralay обладают высокой точностью, средняя ошибка составляет менее 10 метров.
«Пока не было предоставлено никакой информации о том, рассматривают ли индийские власти потенциальную продажу баллистических ракет Pralay, - пишет Daily Wrap. - С другой стороны, баллистические ракеты Pralay до сих пор не экспортировались».
К публикации в польском издании остается лишь добавить, что Pralay - не первая индийская ракета на вооружении армянской армии. Ереван уже располагает ракетными системами Pinaka с максимальной дальностью около 90 километров.