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В Иране всё кипит против России

YouTube расчищает заказные видеоролики Марго Симоньян против США

21:51 727

YouTube сообщил о закрытии канала компании Tenet Media и еще четырех каналов ее владелицы Лорен Чен после того, как Министерство юстиции США в среду предъявило уголовные обвинения в связи размещением через Tenet российского пропагандистского контента. Об этом пишет Reuters.

Хотя Tenet — американская компания из штата Теннесси, в реальности ее деятельностью управляли сотрудники Russia Today (RT) Константин Калашников и Елена Афанасьева, говорится в обвинительном заключении Минюста. В документе, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, их деятельность приводится в качестве примера одного из «тайных проектов», которыми хвасталась главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, с помощью таких проектов выгнанная из западных стран RT продолжает влиять на их общественное мнение.

В документе Минюста имя компании не приводится, она называется «Компания из США — 1». Но из сопровождающего ее описания следует, что это Tenet Media, выяснили The Wall Street Journal и Reuters.

Минюст США назвал деятельность сотрудников RT схемой по использованию американской компании для производства онлайн-контента с целью повлиять на президентские выборы 2024 г. На это было потрачено около $10 млн, около 2000 сделанных Tenet роликов было размещено в YouTube, TikTok, Instagram и X. Только на YouTube они набрали более 16 млн просмотров.

«Тематика и содержание видеороликов зачастую соответствуют заинтересованности правительства России в усилении внутренних разногласий в США, ослаблении противодействия США основным интересам правительства России, таким как продолжающаяся война в Украине», — говорится в обвинении. Калашников и Афанасьева из Москвы фактически руководили компанией, давали ей указания заключать контракты с влиятельными в соцсетях американцами, чтобы те делились ее контентом на своих платформах. При этом она «никогда не раскрывала ни им, ни их миллионной аудитории своих связей с RT и российским правительством», заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

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