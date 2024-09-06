YouTube расчищает заказные видеоролики Марго Симоньян против США

YouTube сообщил о закрытии канала компании Tenet Media и еще четырех каналов ее владелицы Лорен Чен после того, как Министерство юстиции США в среду предъявило уголовные обвинения в связи размещением через Tenet российского пропагандистского контента. Об этом пишет Reuters.

Хотя Tenet — американская компания из штата Теннесси, в реальности ее деятельностью управляли сотрудники Russia Today (RT) Константин Калашников и Елена Афанасьева, говорится в обвинительном заключении Минюста. В документе, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, их деятельность приводится в качестве примера одного из «тайных проектов», которыми хвасталась главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, с помощью таких проектов выгнанная из западных стран RT продолжает влиять на их общественное мнение.

В документе Минюста имя компании не приводится, она называется «Компания из США — 1». Но из сопровождающего ее описания следует, что это Tenet Media, выяснили The Wall Street Journal и Reuters.