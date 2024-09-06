Российская ракета накрыла французских боевиков в Константиновке

В результате удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных комбатантов в Константиновке (Донецкая область) уничтожено около 50 французских боевиков, сообщил высокопоставленный военный источник. Об этом сообщает РИА Новости.

"А в результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков", - говорится в сообщении.