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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Российская ракета накрыла французских боевиков в Константиновке

21:56 1793

В результате удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных комбатантов в Константиновке (Донецкая область) уничтожено около 50 французских боевиков, сообщил высокопоставленный военный источник. Об этом сообщает РИА Новости.

"А в результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков", - говорится в сообщении.

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