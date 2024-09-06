В частности, они якобы являются новостными сайтами США, но на самом деле наполнены российской пропагандой, направленной на подрыв международной поддержки Украины и манипулирование американскими избирателями накануне президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко (которого в конце 90-х прозвали «киндер-сюрпризом» после неожиданного назначения главой российского правительства) является куратором около 30 интернет-доменов, которые используются российским правительством для распространения ложной информации. На сей раз Кириенко устроил «киндер-сюрприз» американцам.

Издание напоминает, что Кириенко, ветерану-технократу и одному из самых проверенных помощников Путина, доверяют любые задачи - от организации выборов на оккупированных украинских территориях до руководства пропагандистскими усилиями Кремля по войне в Украине.

"Он идеальный технократ в худшем смысле. Если будут приказы убить свободу слова, он сделает это самым эффективным возможным способом", - сказал директор Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Александр Габуев и добавил, что обвинения США служат еще одним свидетельством того, что "его звезда растет".

СМИ также цитирует слова Михаила Ходорковского, который два года назад отметил, что Кириенко стал гораздо чаще появляться в прессе и на телевидении. Произносил речи на военные темы, был на фронте, открывал памятники, "это явно заявка на статус преемника Путина, и Путин, похоже, реагирует достаточно положительно, поскольку именно Кириенко поручили стать куратором аннексированных украинских территорий".