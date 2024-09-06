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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Министр обороны США: Украина может бить по России… Но своими ракетами

22:08 719

Вооруженные силы Украины располагают собственным оружием, способным наносить дальние удары по территории России. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

«Украина уже имеет значительные собственные возможности для атак по целям, находящимся за пределами радиуса действия ATACMS или Storm Shadow. Россия перебазировала свои самолеты, применяющие КАБы, за пределы досягаемости ATACMS», — отметил глава Пентагона, отвечая на вопрос о том, почему США не дают Украине разрешения на удары вглубь России.

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