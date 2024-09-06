Министр обороны США: Украина может бить по России… Но своими ракетами
Вооруженные силы Украины располагают собственным оружием, способным наносить дальние удары по территории России. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
«Украина уже имеет значительные собственные возможности для атак по целям, находящимся за пределами радиуса действия ATACMS или Storm Shadow. Россия перебазировала свои самолеты, применяющие КАБы, за пределы досягаемости ATACMS», — отметил глава Пентагона, отвечая на вопрос о том, почему США не дают Украине разрешения на удары вглубь России.