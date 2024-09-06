Просел русский «Ютуб», то есть «Рутуб»

Пользователи в России к вечеру пятницы стали жаловаться на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube, к 20.55 по московскому времени жалоб зафиксировано больше тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".

Большая часть жалоб поступает из Москвы - 27%. Также среди лидеров по этому показателю - Санкт-Петербург и Московская область.

Напомним, что платформа "Рутуба" выдвинута в качестве альтернативы "Ютубу".

Национальный видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. Специалисты работают над ликвидацией угрозы, это может привести к временным сбоям в работе видеохостинга, сообщили в пресс-службе платформы.

"Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга", - говорится в сообщении.