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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Просел русский «Ютуб», то есть «Рутуб»

новость дополнена
22:11 1284

Пользователи в России к вечеру пятницы стали жаловаться на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube, к 20.55 по московскому времени жалоб зафиксировано больше тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".

Большая часть жалоб поступает из Москвы - 27%. Также среди лидеров по этому показателю - Санкт-Петербург и Московская область.

Напомним, что платформа "Рутуба" выдвинута в качестве альтернативы "Ютубу".

Национальный видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. Специалисты работают над ликвидацией угрозы, это может привести к временным сбоям в работе видеохостинга, сообщили в пресс-службе платформы.

"Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга", - говорится в сообщении.

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