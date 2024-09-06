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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля

22:22 1227

Украина в случае разрешения союзников на удары западным оружием вглубь России не сможет атаковать Кремль. Этого не позволит радиус действия переданных ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 50-м международном форуме "Амброзетти".

"Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или у ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанции, о которых говорил Таяни (глава МИД Италии Антонио Таяни - haqqin.)", - подчеркнул Зеленский.

Громкое заявление Зеленского

Он напомнил, что вопрос дальнобойности действительно является серьезным, поскольку Россия каждый месяц использует более 4 тысяч авиабомб на востоке Украины, и ключа к решению такой проблемы нет.

При этом тактические бомбардировщики, при помощи которых россияне запускают такие авиабомбы, находятся на аэродромах в 100, 150, 300 километрах от границы.

"Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским”, - заверил глава государства.

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