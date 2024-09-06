Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля

"Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или у ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанции, о которых говорил Таяни (глава МИД Италии Антонио Таяни - haqqin.)", - подчеркнул Зеленский.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 50-м международном форуме "Амброзетти".

Украина в случае разрешения союзников на удары западным оружием вглубь России не сможет атаковать Кремль. Этого не позволит радиус действия переданных ракет.

Он напомнил, что вопрос дальнобойности действительно является серьезным, поскольку Россия каждый месяц использует более 4 тысяч авиабомб на востоке Украины, и ключа к решению такой проблемы нет.

При этом тактические бомбардировщики, при помощи которых россияне запускают такие авиабомбы, находятся на аэродромах в 100, 150, 300 километрах от границы.

"Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским”, - заверил глава государства.