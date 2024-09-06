Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
22:26 1009
Социальные сети отравляют молодежь. Игровые платформы также служат посредниками, поощряющими насилие и девиантные движения. Об этом заявил сегодня в своей речи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, дети подвергаются воздействию пропаганды ЛГБТ, коварно помещенной в игры.
«Эпицентром расистской ловушки, целью которой является ослабление Турции в экономическом, социальном плане и плане безопасности, является виртуальный мир!» — заявил турецкий лидер.
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