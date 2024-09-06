Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»

Социальные сети отравляют молодежь. Игровые платформы также служат посредниками, поощряющими насилие и девиантные движения. Об этом заявил сегодня в своей речи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, дети подвергаются воздействию пропаганды ЛГБТ, коварно помещенной в игры.

«Эпицентром расистской ловушки, целью которой является ослабление Турции в экономическом, социальном плане и плане безопасности, является виртуальный мир!» — заявил турецкий лидер.