Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе

Вафа Наги на своей странице в фейсбуке подтвердила информацию о задержании. Однако, по ее словам, спустя некоторое время ее отпустили на свободу.

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Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги и журналистка Шахла Керим задержаны в Нефтчалинском районе. Об этом сообщает близкое к азербайджанским властям издание konkret.az.

Несколько часов назад В.Наги объявила о проведении круглосуточного одиночного пикета у здания Окружной комиссии в Нефтчале с требованием пересмотра результатов выборов в Нефтчалинском районе.

В.Наги утверждала, что результаты выборов подтасованы в округе в пользу другого кандидата в депутаты - жены депутата Сабира Рустамханлы Танзили Рустамханлы.