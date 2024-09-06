USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе

обновлено, фото
23:00 1321

Вафа Наги на своей странице в фейсбуке подтвердила информацию о задержании. Однако, по ее словам, спустя некоторое время ее отпустили на свободу.

* * *

Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги и журналистка Шахла Керим задержаны в Нефтчалинском районе. Об этом сообщает близкое к азербайджанским властям издание konkret.az.

Несколько часов назад В.Наги объявила о проведении круглосуточного одиночного пикета у здания Окружной комиссии в Нефтчале с требованием пересмотра результатов выборов в Нефтчалинском районе.

В.Наги утверждала, что результаты выборов подтасованы в округе в пользу другого кандидата в депутаты - жены депутата Сабира Рустамханлы Танзили Рустамханлы.

Вафа Наги проводит одиночный пикет
Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе
Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе обновлено, фото
23:00 1322
Франция и Великобритания дали добро на удары по России
Франция и Великобритания дали добро на удары по России
22:56 1118
Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
22:26 1013
Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
22:22 1229
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом очевидное - невероятное
20:00 3852
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
16:00 8209
Пашинян по-прежнему отвергает предложение России
Пашинян по-прежнему отвергает предложение России
21:00 2031
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами сенсационные факты
17:33 6480
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
15:23 8069
Один из руководителей военной разведки США в Аллее павших за Карабах
Один из руководителей военной разведки США в Аллее павших за Карабах фото, обновлено
18:23 8176
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
18:03 5767

ЭТО ВАЖНО

Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе
Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе обновлено, фото
23:00 1322
Франция и Великобритания дали добро на удары по России
Франция и Великобритания дали добро на удары по России
22:56 1118
Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
22:26 1013
Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
22:22 1229
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом очевидное - невероятное
20:00 3852
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
16:00 8209
Пашинян по-прежнему отвергает предложение России
Пашинян по-прежнему отвергает предложение России
21:00 2031
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами сенсационные факты
17:33 6480
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
15:23 8069
Один из руководителей военной разведки США в Аллее павших за Карабах
Один из руководителей военной разведки США в Аллее павших за Карабах фото, обновлено
18:23 8176
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
18:03 5767
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться