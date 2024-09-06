Новый глава МИД Украины: «Послы должны перейти от самопиара к конкретным результатам»

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига, анонсируя приоритетные направления своей работы, упомянул о необходимости кадровых обновлений как в диппредставительствах, так и в центральном аппарате МИД.

Об этом Сибига написал на своей странице в Facebook.

Глава МИД указал, что главным для украинской дипломатии сейчас является "обеспечение обороноспособности Украины" на разных треках – от воплощения соглашений по безопасности и поставки оружия до развития оборонного сотрудничества.