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Новый глава МИД Украины: «Послы должны перейти от самопиара к конкретным результатам»

6 сентября 2024, 23:40 640

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига, анонсируя приоритетные направления своей работы, упомянул о необходимости кадровых обновлений как в диппредставительствах, так и в центральном аппарате МИД.

Об этом Сибига написал на своей странице в Facebook.

Глава МИД указал, что главным для украинской дипломатии сейчас является "обеспечение обороноспособности Украины" на разных треках – от воплощения соглашений по безопасности и поставки оружия до развития оборонного сотрудничества.

Андрей Сибига

Далее он назвал движение Украины в ЕС и НАТО, дальнейшее продвижение "формулы мира", особенно среди стран Азии, Африки и Латинской Америки, привлечение к ответственности виновных в российских преступлениях и возмещение убытков.

Затем Сибига заговорил об институциональном и кадровом обновлении МИД, в частности, с учетом расширения дипломатического присутствия Украины за рубежом.

"Будут кадровые изменения – появятся новые послы и генеральные консулы. Будут изменения и в центральном аппарате, направленные на усиление системы. Мерилом для каждого руководителя зарубежных учреждений станет результат, а не самопиар и публикации в соцсетях", – отметил он.

Кроме того, по словам главы МИД, будет пересмотрена и Стратегия внешнеполитической деятельности Украины, "исходя из реалий военного времени", но конкретику он не привел.

Среди других упомянутых им направлений деятельности – развитие парламентской и экономической дипломатии, привлечение экспертов и бизнеса к разработке внешней политики, работа с украинцами за рубежом, цифровизация консульских услуг, борьба с российскими фейками.

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