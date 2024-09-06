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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Иранские баллистические ракеты в Москве

6 сентября 2024, 23:42 1248

Иран поставил России «несколько сотен» баллистических ракет малой дальности, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников.

Один из источников уточнил, что оружие уже прибыло в РФ. Также, по его словам, Тегеран намерен продолжать поставки снарядов Москве. 

Передача иранских ракет совпала с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры Украины со стороны российской армии. В результате атак с конца августа погибли десятки мирных жителей. Запад ранее предупреждал Иран, что в случае поставок ракет России против него будут введены дополнительные санкции.

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