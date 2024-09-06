Россия сбросила со своей шеи Армению, а теперь и Абхазию

Признав 26 сентября 2008 года независимость Абхазии, Москва фактически посадила на шею российских налогоплательщиков непризнанную республику, финансируя ее госбюджет и поставляя Абхазии практически все - от топлива, продовольствия и лекарств до автомобилей и локомотивов. Но спустя шестнадцать лет произошло то, что когда-нибудь должно было случиться – с 1 сентября Россия приостановила социальные выплаты абхазским учителям, врачам и работникам силовых структур. Кроме того, начиная с нынешней осени Москва будет поставлять Абхазии электроэнергию только по коммерческой цене. Помимо этого, будут лишены гражданства России некоторые депутаты Народного собрания Абхазии («парламент») и лидеры абхазской оппозиции, действующие «в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений».

Обе палаты Федерального собрания России решили минимизировать контакты с абхазскими депутатами «в связи с их неконструктивной позицией по выполнению обязательств перед российской стороной». Глава «МИД» Абхазии Сергей Шамба заявил, что в данный момент абхазские лидеры пытаются разобраться, как им реагировать на решения Москвы. «Очевидно, что за последнее время у наших союзников накопилось много недовольства, - признал Шамба. - Взаимоотношения значительно изменились». По мнению известного российского политолога Леонида Радзиховского, все, что происходит сегодня между Абхазией и Россией, связано с общей политикой Москвы на Южном Кавказе. «В масштабах российского госбюджета помощь, которую Кремль оказывает абхазам, – это сущие копейки. Я не думаю, что в Абхазии что-то кардинально изменилось в отношении к России, которой, в свою очередь, вообще наплевать на то, что происходит в этой республике, - сказал Леонид Радзиховский в интервью haqqin.az. - Вся история с покровительством Абхазии — это абсолютная российская дурь. В 1992 году по непонятным причинам Борис Ельцин поддержал Шамиля Басаева, воевавшего в Абхазии против грузин. И с тех пор Россия содержит и подбирает совершенно ненужные ей осколки советской империи - Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье. По-видимому, в Кремле в них разглядели некие признаки имперскости. Дескать, на большую империю мы уже не способны, но зато собираем осколки былого величия…» По словам политолога, в данный момент происходит тотальный пересмотр российской политики на Кавказе.

«Армения, которая была главным российским союзником в регионе и на которую Россия тратила бешеные деньги, постепенно отходит от Кремля, который, к слову, не особенно ее и удерживает, - говорит Радзиховский. - У России всегда были неплохие связи с Азербайджаном, с которым Москва теперь строит союзнические отношения. Которые принципиально отличаются от прежних отношений с Арменией. Ибо Ереван был вассалом России, а Азербайджан - независимая страна, и ее отношение с Москвой строятся на равных. Но при всем том, что Кремль всегда старался поддерживать с Азербайджаном хорошие отношения, стратегические связи с Арменией были для него важнее. И вот теперь Россия и Армения расходятся, как в море корабли. И хотя этот «развод» инициировал Ереван, Москва армян, по сути, не удерживает». По словам политолога, Абхазия — это «частный случай» в отношениях России и Грузии. Бидзина Иванишвили, партия которого удерживает бразды власти, в силу разных причин уже давно и последовательно разворачивает Грузию в сторону Москвы. «Но, как говорится, долг платежом красен, - констатирует Радзиховский. - И если Грузия поворачивается в сторону России, то и Москве положено сделать шаг-другой навстречу Тбилиси. После войны 2008 года камнем преткновения между Грузией и Россией являются Абхазия и Южная Осетия. Последнюю Россия сдать не может, поскольку это вызовет массовое возмущение в Северной Осетии, ругаться с которой Путину не с руки. Да и самой Грузии Южная Осетия не особенно нужна, ведь речь, по сути, идет о безлюдном крае, имеющим для Тбилиси не практическое, а чисто амбициозное значение. И совсем другое дело Абхазия с ее портами, курортами и довольно развитым сельским хозяйством. Однако мне совершенно непонятно, каким образом Грузия сможет вернуть себе Абхазию, если Россия, как говорится, дистанцируется от этого процесса и умоет руки?

Если в Абхазию зайдут грузинские войска, начнется резня. Как минимум половину населения вырежут, а выжившие будут искать убежище все в той же России. Словом, начнется новая гражданская война, поскольку абхазы уже давно захватили значительную часть домов, принадлежавших грузинам, которые, естественно, захотят их вернуть. Я не думаю, что такой вариант способен вдохновить правительство Грузии. У Тбилиси сегодня нет ни сил, ни желания воевать. Тем более что Москва при всем своем желании наладить отношения с Грузией вряд ли будет смотреть сквозь пальцы на резню в Абхазии. Поэтому следует рассмотреть другие варианты. В случае если Абхазия окончательно потеряет поддержку РФ и остается с Грузией один на один, то между Сухуми и Тбилиси высвободится реальная ниша для каких-то мирных переговоров и компромиссов. Если что-то из этого выйдет, то это станет грандиозной победой для Иванишвили и его партии «Грузинская мечта». Для рядовых грузин возвращение Абхазии значило бы не меньше, чем для россиян присоединение Крыма. А Бидзина Иванишвили стал бы при таком раскладе второй царицей Тамарой, великим грузинским царем, которому еще при жизни воздвигнут памятник». Радзиховский отмечает, что в данный момент в грузинском обществе сложилась непростая ситуация. «Часть общества в сельской местности и небольших городах поддерживают Иванишвили, а тбилисская интеллигенция категорически против него и придерживается западной ориентации, - отметил российский политолог. – Но, если Иванишвили удастся хоть что-то сделать в отношении Абхазии, он станет национальным героем. А значит, появится возможность нового союза с Россией, будут восстановлены дипломатические отношения и т.д. Кстати, и для Путина такое развитие событий максимально выгодно. Не секрет, что в последнее время положение России на мировой арене сильно ослабло, страны СНГ разговаривают с Москвой совершенно не так, как в 90-е годы прошлого века, когда, несмотря на распад СССР, бывшие республики смотрели на Россию снизу вверх и ловили буквально каждое слово Бориса Ельцина.