Замороженные активы России забирает Франция, чтобы передать Украине – 300 миллионов евро!

Евросоюз выделит Франции 300 млн евро доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на поставки вооружения Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Франции.

Франция примет участие в реализации новой программы поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Данная программа предусматривает использование 1,4 миллиарда евро из поступлений от российских активов с целью поставки военного оборудования Украине.

Европейская Комиссия договорилась с Генеральным директоратом по вопросам вооружений о том, что использует эти средства для закупки у Франции приоритетного военного оборудования для Украины, в частности боеприпасов, артиллерийского и противовоздушного оборудования до конца 2024 года.