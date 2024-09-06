Любовная связь вызвала правительственный кризис в Италии

Министр культуры Дженнаро Санджулиано извинился перед коллегами и женой за внебрачную связь с Марией Розарией Бочча, которая в конце августа похвасталась, что стала советником министра по крупным мероприятиям. После своего заявления министр ушел в отставку.

Как сообщает Евроньюс, настоящая мыльная опера потрясла итальянское правительство.

Министр культуры Дженнаро Санджулиано признался в любовной связи с инфлюэнсером Марией Розарией Бочча. И плюс ко всему назначил ее своим советником на крупных мероприятиях, о чем та похвасталась в соцсетях.