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Любовная связь вызвала правительственный кризис в Италии

00:35 1202

Министр культуры Дженнаро Санджулиано извинился перед коллегами и женой за внебрачную связь с Марией Розарией Бочча, которая в конце августа похвасталась, что стала советником министра по крупным мероприятиям. После своего заявления министр ушел в отставку.

Как сообщает Евроньюс, настоящая мыльная опера потрясла итальянское правительство.

Министр культуры Дженнаро Санджулиано признался в любовной связи с инфлюэнсером Марией Розарией Бочча. И плюс ко всему назначил ее своим советником на крупных мероприятиях, о чем та похвасталась в соцсетях.

Министр культуры с Марией Розарией Бочча

Ожидаемо разразился скандал.

Санджулиано пришлось извиняться не только перед коллегами, но и перед женой. По его словам, связь с Бочча длилась больше года, и в начале августа он положил ей конец.

«Первый человек, перед которым я должен извиниться, и это исключительный человек, — это моя жена», — сказал он. «Я также прошу прощения у Джорджи Мелони (премьер-министр Италии – ред.), которая выразила мне доверие, несмотря на то неудобство, которое я доставил ей и правительству», — добавил он.

Министр культуры с супругой, у которой он вымаливает прощение
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