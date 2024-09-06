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«Молдавия должна воссоединиться с Румынией»

00:42 861

Объединение Молдавии и Румынии помогло бы республике быстрее стать частью Европейского союза, утверждает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.

"Процесс воссоединения с Румынией и европейской интеграции не идут параллельно, это параллельные процессы. Просто объективно: благодаря воссоединению мы быстрее бы преодолевали все этапы. Одно дело - решать наши многочисленные внутренние проблемы в составе Румынии, которая уже является функциональным государством, и совсем другое - стать функциональным государством, чтобы потом вступить в ЕС", - заявил Филат в интервью порталу Deschide.

По его словам, перед выборами многие политики отказываются от идеи объединения, чтобы заработать побольше голосов. При этом Филат считает, что Румыния могла бы помочь Молдавии экспертами, чтобы подготовиться ко вступлению в ЕС.

"Нам не должно быть стыдно, это не значит отказ от суверенитета, это значит больше мощности и скорости. Опыт Румынии чрезвычайно важен, потому что в настоящее время у нас нет такого потенциала… У нас нет главных переговорщиков, назначенных главами", - добавил бывший премьер.

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