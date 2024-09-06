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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Таинственная подруга Дурова впервые дала о себе знать после Баку

01:00 757

Юлия Вавилова, сопровождавшая Павла Дурова во время его перелета из Баку в Париж, опубликовала первый пост в соцсети «Инстаграм» с момента задержания бизнесмена.

Девушка сообщила, что у нее все в порядке, и пообещала позже прокомментировать слухи о себе. Публикация сопровождается фотографиями парижских достопримечательностей.

«Уровень поддержки, которую я получаю, неизмерим. Не могла вернуться раньше, но рада сообщить, что все хорошо. Распространяется много ложной информации, но это тема на будущее», — пишет Вавилова.

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